報告指灣區道路質素有改善 Dublin市得分最高

【KTSF】

大都會運輸委員會在週一公佈的最新數據顯示,灣區的道路狀況得到一定的改善。

在全灣區大約43,000英里的道路中,以100分滿分計算,平均得分都可達到69分,比2015年上升了一分,並在過去的6年中都得到持續的上升。

而委員會方面的目標,是希望可以令道路得分達到75或更高以上的水平。

據了解,得分達到90分以上,道路狀況則被認定為“卓越”,80至89分為“不俗”,70至79分被認定為“良好”,60至69分則被認定為“一般”,分數在60分及以下則被視為“危險”。

加州去年通過法案,將新增燃油附加稅部分的一半以上費用用於道路維護,而這部分資金將在今年的11月陸續到位。

目前在灣區的幾個大城市中,Dublin得分最高,達到85分,而北灣城市Larkspur得分只有41。

East Palo Alto是道路改善最明顯的城市,從去年的57分上升到72分。

而在本次公佈的數據中,聖荷西得分為62分,舊金山則為68分。

