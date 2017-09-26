報告指灣區道路質素有改善 Dublin市得分最高

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【KTSF】

大都會運輸委員會在週一公佈的最新數據顯示，灣區的道路狀況得到一定的改善。

在全灣區大約43,000英里的道路中，以100分滿分計算，平均得分都可達到69分，比2015年上升了一分，並在過去的6年中都得到持續的上升。

而委員會方面的目標，是希望可以令道路得分達到75或更高以上的水平。

據了解，得分達到90分以上，道路狀況則被認定為“卓越”，80至89分為“不俗”，70至79分被認定為“良好”，60至69分則被認定為“一般”，分數在60分及以下則被視為“危險”。

加州去年通過法案，將新增燃油附加稅部分的一半以上費用用於道路維護，而這部分資金將在今年的11月陸續到位。

目前在灣區的幾個大城市中，Dublin得分最高，達到85分，而北灣城市Larkspur得分只有41。

East Palo Alto是道路改善最明顯的城市，從去年的57分上升到72分。

而在本次公佈的數據中，聖荷西得分為62分，舊金山則為68分。

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