舊金山市府大廈外示威 反對環保局擬取消“清潔能源計劃”（視頻）

By

【KTSF 歐志洲報導】

聯邦環境保護機構(EPA)計劃取消實行前總統奧巴馬政府下,原本要實施的“清潔能源計劃”(Clean Power Plan),週三在舊金山舉行聽證會,而舊金山市政廳外,也舉行了示威行動,反對EPA 取消“清潔能源計劃“。

奧巴馬政府任內,環保署原本計劃推行”清潔能源計劃“,因為受到27個州、一些企業和工會起訴而暫時無法推行。

”清潔能源計劃“目的是要美國從化石燃料如煤炭,轉變成依賴再生能源的經濟。

特朗普上台後,環保署迎合美國退出控制廢氣排放的巴黎協定,索性計劃取消”清潔能源計劃“。

環保署就這計劃在4個州舉行聽證會,舊金山是第三站。

週三在舊金山圖書館舉行的3場聽證會中,有大約250人登記發言,他們每個人有兩分鐘的發言時間。

記者在現場所聽的發言都是反對取消”清潔能源計劃“的人士,包括一名在不久前回到中國廣東尋根的的女士。

市民敖思彤說:”那裡屬亞熱帶氣候,是一個可以熱到無法居住的地方,我一想到就感到心痛,我也想到我的祖宗希望我國的生活,他們會希望我有一個健康、快樂的家庭,我現在覺得這些都受到威脅。”

有肺外科醫生也表示,他的許多病人在動肺部手術之後,必須在衛生的環境下復原,但是許多人都是生活在空氣素質不良的地方,影響他們的康復過程。

Davis加大外科醫生David Cooke說:”我們也知道惡劣的空氣素質,也可以導致肺部的疾病,如肺癌、氣腫和慢性阻塞性肺疾病等。”

而在附近的市政廳也舉行了反對取消”清潔能源計劃“的集會。

舊金山市長麥法恩(Mark Farrell)說:”無論聯邦環保署怎樣做,首都會怎樣做,我們在舊金山會捍衛清潔能源,並能夠製造好的就業機會的計劃,我們會努力確保骯髒的化石能源留在地下。”

加州眾議員邱信福說:”我們必須考慮到在未來灣區這裡將見到幾英尺的海水位增高,會有多少山火、乾旱、極端的暴雨和泥石流等天然災害。”

民眾也可以到EPA的網站,表達對取消“清潔能源計劃”的看法,網址:http://epa.gov

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。