暴風雨重臨舊金山灣區 逾百航班延誤和取消

【KTSF 崔凱橋報導】

舊金山灣區週五受風暴吹襲,降下豪雨,受風暴影響,灣區有多班航機受延誤或取消。

舊金山國際機場目前至少有146個航班取消,128個航班受延誤,平均延誤的時間為30至45分鐘不等。

在惡劣天氣下,西南航空在聖荷西國際機場取消了17個飛往南加州的航班。

而在奧克蘭國際機場,西南航空也取消了20個飛往南加州的航班,及22個從南加州抵達奧克蘭市的航班。

機場當局建議週五需囡撘乘飛機的乘客,在出發往機場前應先查詢航機的最新資料。

另外,國家氣象局週五對東灣及南灣等地發出強風警告,有效期由早上6時至晚上8時,預計大雨會一直持續至下午2時,隨後轉為微雨。

國家氣象局表示南加州可能面臨6年來最強的風暴之一,預計洛杉磯國際機場至週六清晨將會錄得2至6英吋的雨量。

