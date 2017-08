右翼團體獲批准舉行集會 舊金山市府表明不歡迎（視頻）

By

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山市長多名國會議員及州府官員,分別去信公園管理局,要求重新審視這個右翼集會的許可。

舊金山市長李孟賢指,週一才收到通知,指國家公園管理局已批准右翼組織”Patriot Prayer”在舊金山的Crissy Field舉行集會。

李孟賢指,經過Charlottesville市發生的暴力事件後,有關當局理應知道不應該隨便准許這些右翼組織再舉行集會。

雖然舊金山一直是一個多元及包容城市,尊重集會及言論自由,不過當集會涉及暴力,言論滲入歧視,就是舊金山不能忍受的事。

市長李孟賢說:”我告訴你言論自由跟歧視,以及有企圖訴諸暴力是不同的,像舊金山一樣的大城市,必須要分清楚,我、市參事以及市府都很清晰,這班人來這裡是要使用暴力。”

舊金山市參事London Breed說:”舊金山不歡迎你們,我們會做任何事,去阻止你們的到來,我們不希望舊金山因為你們不斷宣揚歧視與暴力,而被逼分裂。”

李孟賢寄給國家公園管理局的公開信指,局方在沒有策劃保安工作,亦沒有評估集會情況之下,倉促發牌給右翼組織,舊金山是憤怒的,因此舊金山希望局方重新審視這個許可,調查清楚究竟有哪幾個團體出席,集會的形式是什麼等。

李孟賢指,發信是向局方表達關注,正等待局方的回應,雙方才能展開實質的對話。

雖然今次獲批集會的地點是屬聯邦政府管轄,不過警方表示,一旦在舊金山出現任何暴力的行為,不理由誰管轄,舊金山警方一定會介入,而且已經準備好。

國家公園管理局暫未就舊金山的公開信作出回應,局方週一指,預計集會會有約200人參加,而批准集會是因應言論自由,局方亦已開始就保安問題,與公園警察以及舊金山多個執法部門展開對話。

