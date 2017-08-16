右翼團體獲批准舉行集會 舊金山市府表明不歡迎（視頻）

By

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山市長多名國會議員及州府官員，分別去信公園管理局，要求重新審視這個右翼集會的許可。

舊金山市長李孟賢指，週一才收到通知，指國家公園管理局已批准右翼組織”Patriot Prayer”在舊金山的Crissy Field舉行集會。

李孟賢指，經過Charlottesville市發生的暴力事件後，有關當局理應知道不應該隨便准許這些右翼組織再舉行集會。

雖然舊金山一直是一個多元及包容城市，尊重集會及言論自由，不過當集會涉及暴力，言論滲入歧視，就是舊金山不能忍受的事。

市長李孟賢說：”我告訴你言論自由跟歧視，以及有企圖訴諸暴力是不同的，像舊金山一樣的大城市，必須要分清楚，我、市參事以及市府都很清晰，這班人來這裡是要使用暴力。”

舊金山市參事London Breed說：”舊金山不歡迎你們，我們會做任何事，去阻止你們的到來，我們不希望舊金山因為你們不斷宣揚歧視與暴力，而被逼分裂。”

李孟賢寄給國家公園管理局的公開信指，局方在沒有策劃保安工作，亦沒有評估集會情況之下，倉促發牌給右翼組織，舊金山是憤怒的，因此舊金山希望局方重新審視這個許可，調查清楚究竟有哪幾個團體出席，集會的形式是什麼等。

李孟賢指，發信是向局方表達關注，正等待局方的回應，雙方才能展開實質的對話。

雖然今次獲批集會的地點是屬聯邦政府管轄，不過警方表示，一旦在舊金山出現任何暴力的行為，不理由誰管轄，舊金山警方一定會介入，而且已經準備好。

國家公園管理局暫未就舊金山的公開信作出回應，局方週一指，預計集會會有約200人參加，而批准集會是因應言論自由，局方亦已開始就保安問題，與公園警察以及舊金山多個執法部門展開對話。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有，不得轉載。