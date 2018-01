By

【KTSF 黃恩光報導】

灣區7大橋樑加價建議又向前邁進一步,灣區橋樑收費監察委員會一致通過將加價的建議交由選民表決。

橋樑加價建議分開3階段進行,2019年、2022年和2025年,每年分別加一元,總共加價3元,籌得到錢將會用於改善灣區道路和運輸系統,其中包括捷運伸延至南灣,以及改善塞車嚴重的公路路段。

如果橋樑收費委員會本月底全體會議都贊成加價建議的話,就會交由灣區9個縣的縣議會最後自行決定,是否將加價問題放在6月的選票上面,讓縣內的選民表決。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。