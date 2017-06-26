灣區5月房價續創紀錄 中位價升至近82萬元（視頻）

By

【KTSF 古琳嘉報導】

灣區9個縣市的獨立房屋中位價，上個月達到818,000元，不但創下灣區房價有史以來的最高紀錄，也是連續第二個月創新高。

跟據聖荷西水星報報導，5月份灣區房價又寫下新的紀錄，由於春季買家踴躍進場，大幅拉抬了灣區房價，9個縣市獨立房屋的中位價來到818,000元的歷史新高，比去年同期上漲了8.9%。

而儘管房市交易仍然溫和，但銷量也呈現上升，5月份的灣區獨立房屋銷量比4月份暴增了19.2%，比去年同期相比則上漲了1.3%。

業內人士分析，目前新屋的興建進度還無法趕上住房需求，使得灣區的房市處於壓力鍋現象，促使5月份房價和銷售都出現上漲。

個別縣市方面，其中聖塔克拉拉縣漲幅達9.3%，獨立房屋中位價達到109.3萬元，北灣Marin縣獨立房屋中位價來到125萬元，上漲5.2%，都創下新高。

阿拉米達縣和Sonoma縣也創下有史以來新高價位，其中阿拉米達縣獨立房屋中位價為805,000千元，Sonoma縣為60萬元，Contra Costa縣的獨立房屋中位價則上漲9.2%，來到595,000元。

至於中半島聖馬刁縣，4月份獨立房屋中位價高達140萬元創紀錄，5月份則略為回落，至138.5萬元。

不過灣區房價交易情況仍比平均數明顯偏低，5月份共有5,913筆房屋交易，比過去30年來5月份的平均交易額低了10.7%，顯示市場仍供不應求。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。