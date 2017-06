灣區5月房價續創紀錄 中位價升至近82萬元（視頻）

By

【KTSF 古琳嘉報導】

灣區9個縣市的獨立房屋中位價,上個月達到818,000元,不但創下灣區房價有史以來的最高紀錄,也是連續第二個月創新高。

跟據聖荷西水星報報導,5月份灣區房價又寫下新的紀錄,由於春季買家踴躍進場,大幅拉抬了灣區房價,9個縣市獨立房屋的中位價來到818,000元的歷史新高,比去年同期上漲了8.9%。

而儘管房市交易仍然溫和,但銷量也呈現上升,5月份的灣區獨立房屋銷量比4月份暴增了19.2%,比去年同期相比則上漲了1.3%。

業內人士分析,目前新屋的興建進度還無法趕上住房需求,使得灣區的房市處於壓力鍋現象,促使5月份房價和銷售都出現上漲。

個別縣市方面,其中聖塔克拉拉縣漲幅達9.3%,獨立房屋中位價達到109.3萬元,北灣Marin縣獨立房屋中位價來到125萬元,上漲5.2%,都創下新高。

阿拉米達縣和Sonoma縣也創下有史以來新高價位,其中阿拉米達縣獨立房屋中位價為805,000千元,Sonoma縣為60萬元,Contra Costa縣的獨立房屋中位價則上漲9.2%,來到595,000元。

至於中半島聖馬刁縣,4月份獨立房屋中位價高達140萬元創紀錄,5月份則略為回落,至138.5萬元。

不過灣區房價交易情況仍比平均數明顯偏低,5月份共有5,913筆房屋交易,比過去30年來5月份的平均交易額低了10.7%,顯示市場仍供不應求。

