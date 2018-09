使用潔淨能源或要交更多退出費 灣區市長聯署反對（視頻）

By

目前加州用戶如選用社區選擇整合計劃的潔淨能源,要向傳統供電企業支付退出費,對於加州公共事業委員會有委員會建議,調高收費高達兩成半,舊金山、奧克蘭市(屋崙)和聖荷西市長聯手表明反對。

灣區多個城市目前都有營運社區選擇整合計劃,為公眾提供潔淨能源選擇,但納入計劃的用戶,要向PG&E支付退出費,原因是PG&E作為備用系統,仍要維護設施,在這群用戶一旦回頭時,PG&E仍有責任為他們供電。

PG&E每年會更新有關收費,加州公共事業委員會在下週四就收費建議表決,當中由委員Carla Peterman提出的建議,估計會增加退出費多達兩成半。

舊金山市長布里德(London Breed)、奧克蘭市長Libby Schaaf和聖荷西市長Sam Liccardo,聯手發聲明反對,指做法倒行逆施,跟城市減排的目標背道而馳。

州府上週才通過SB100法案,要在2045年全面轉用可再生能源,目前全州共有19個由市或縣政府牽頭的社區選擇整合計劃,不過部分仍在初步發展階段。

當中較先起步是舊金山的CleanPowerSF,首兩年吸納108,000用戶,減排程度相當於一年減少17,000輛汽車。

聖荷西市議會在去年通過成立聖荷西潔淨能源(San Jose Clean Energy),東灣社區能源(East Bay Community Energy)在今年開始為阿拉米達縣和東灣11個城市的用戶提供潔淨能源。

