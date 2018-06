灣區屋價難負擔 四口之家年入11萬仍屬低收入（視頻）

By

【KTSF 江良慧報導】

隨著灣區的樓價不斷飆升,在這個地區低收入的定義也不斷演變,有最新報導指出,根據聯邦政府最新對低收入家庭的定義,在灣區某些地區,一個年收入達6位數的四人家庭,仍然屬於低收入,可以合資格申請某類可負擔房屋計劃。

根據聯邦房屋及城市發展部(HUD),在舊金山、Marin和San Mateo縣一些可負擔房屋計劃,合資格申請的低收入四人家庭,收入上限是117,400元,比去年的收入上限增加一成,也是全國最高。

政府資料顯示,上述3個縣的四人家庭,年收入中位數達118,400元,年收入73,300元算是非常低,而44,000元更是極度低。

聯邦的收入上限,為一些類似Section 8的可負擔和資助房屋計劃設立申請門檻,雖然這個收入上限已經連續上升4年,但就仍未能追上屋價上升的速度。

根據地產數據公司Core Logic,灣區的獨立房屋,5月份的中位價達到破紀錄的935,000元,在Marin的房屋中位價更高達120萬。

有非牟利房屋組織表示,數字顯示灣區的房屋市場問題有多嚴重,有越來越多人負擔不起住屋。

