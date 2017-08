By

右翼團體Patriot Prayer獲得國家公園管理局發出許可證,將於週六在舊金山Crissy Field舉行集會,市府正在集會場地做準備。

舊金山市府暫未透露預計將會有多少人參加,但市府發言人稱,現場預計將有大規模人群,市府亦準備好大批警力。

市府官員呼籲,反對這場集會的民眾不要到現場,以免雙方發生衝突,建議想發聲的民眾,改為到市府廣場參加反歧視集會。

如果民眾需要進入Presidio,則需要從東面的Marina Gate進入。

有附近的商戶表示,週六將暫停營業。

