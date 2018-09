灣區消費物價指數上調4.3% 汽油價格升幅最大

By

【KTSF 黃恩光報導】

聯邦勞工部發表最新的灣區消費物價指數,什麼東西比以前貴了?什麼東西便宜了?

聯邦勞工部發布的最新報告顯示,過去一年灣區消費物價指數增加了4.3%,自從2001年以來最大的升幅。

貴得最多的類別是運輸,而推高運輸物價的主因是汽油,汽油物價指數今年8月較去年8月上升了24%。

在灣區居住也越來越貴,住屋的物價一年內上漲了4.2%,食物方面,大家出外用餐要三思了,因為出外用餐的物價指數比去年同期上升了差不多6%,但是買菜回家煮的食物,價格反而下降了0.4%。

衣、食、住、行講了三樣,衣著方面,服飾的物價較去年同期下降了1.7%。

另外,教育與通訊貴了不少,大學學費和手機電腦這個類別的物價指數,一年內上漲了5.5%,而酒精類飲品的物價升幅更達到雙位數字,較去年同期增加了12%。

由今年1月起,勞工部的舊金山地區,消費物價指數包括Alameda縣、Contra Costa縣、Marin縣、舊金山和San Mateo縣,而Santa Clara縣就不包括在內。

