灣區3月份房屋銷售達到5年來最高,據房地產分析公司CoreLogic做出的研究,3月份,灣區銷售的新屋、二手房屋及公寓單位超過7,200間,比2月份上升約51%,比去年同期上升約4%。

東灣阿拉米達縣及南灣聖他克拉縣錄得的成交數量,都比去年同期上升約1成,但舊金山房屋銷售就下降5.3%,房價中位數是110萬元,較去年回落4.3%。

研究亦透露,3月份灣區房屋成交價的中位數是709.000元,較去年3月上升9.1%,也較710,000元的歷史高位相差僅0.1%。

而聖他克拉縣的房價中位數是988,500元,較去年3月上升8.4%,阿拉米達縣的房價中位數是73萬元,較去年3月上升13.7%。

