灣區去年12月獨立屋價再漲交投減

By

【KTSF 古琳嘉報導】

一份有關灣區房地產價格的資料顯示,灣區去年房價平均中位數為 70 萬元,比前一年上漲 4.5% ,如果單以去年 12 月來說,房價雖然上漲,但銷售就下跌。

根據 CoreLogic 公布的數據,灣區在去年 12 月,總體房屋銷售呈現下滑,但獨立房屋的中位價為 68 萬元,比前年同期上漲 3% 。

如果以 2016 年一整年的數據來看,灣區的獨立房屋中位價為 70 萬元,比 2015 年上漲 4.5% 。

CoreLogic 的分析指,趨勢顯示灣區整體樓價溫和上升,而房屋交易就溫和下滑,以去年 12 月單月的交易來說,包括東灣 Contra Costa 縣下跌 5.4%,聖馬刁縣下跌 7.7% ,聖塔克拉拉縣下跌 8.9% ,阿拉米達縣下跌 9.1% 。

至於去年 12 月的獨立房屋中位價,聖馬刁縣以 115 萬 5 千元居灣區之冠,漲幅則為 5% ;聖塔克拉拉縣為 86.5 萬,漲幅 1.2% ;阿拉米達縣為 70 萬元,漲幅 3.2% ;Contra Costa 縣為 49.8 萬,漲幅最高達 8.4% ,至於舊金山的數據尚未出爐。

更多新聞:

舊金山推新可負擔房屋 月租1,887元起

舊金山千禧大廈沉降 市府調查稱仍安全宜居

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。