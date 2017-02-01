灣區去年12月獨立屋價再漲交投減

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【KTSF 古琳嘉報導】

一份有關灣區房地產價格的資料顯示，灣區去年房價平均中位數為 70 萬元，比前一年上漲 4.5% ，如果單以去年 12 月來說，房價雖然上漲，但銷售就下跌。

根據 CoreLogic 公布的數據，灣區在去年 12 月，總體房屋銷售呈現下滑，但獨立房屋的中位價為 68 萬元，比前年同期上漲 3% 。

如果以 2016 年一整年的數據來看，灣區的獨立房屋中位價為 70 萬元，比 2015 年上漲 4.5% 。

CoreLogic 的分析指，趨勢顯示灣區整體樓價溫和上升，而房屋交易就溫和下滑，以去年 12 月單月的交易來說，包括東灣 Contra Costa 縣下跌 5.4%，聖馬刁縣下跌 7.7% ，聖塔克拉拉縣下跌 8.9% ，阿拉米達縣下跌 9.1% 。

至於去年 12 月的獨立房屋中位價，聖馬刁縣以 115 萬 5 千元居灣區之冠，漲幅則為 5% ；聖塔克拉拉縣為 86.5 萬，漲幅 1.2% ；阿拉米達縣為 70 萬元，漲幅 3.2% ；Contra Costa 縣為 49.8 萬，漲幅最高達 8.4% ，至於舊金山的數據尚未出爐。

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