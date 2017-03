By

【KTSF 游瑋珊報導】

舊金山灣區樓價2月按年增幅再破紀錄,但銷售就持續放緩。

房地產研究機構CoreLogic發表數據,灣區2月樓價中位數按年上升7.6%,繼去年底後,按年增幅再創新高。

樓價繼續升,但銷售就持續放緩,2月銷售下跌3.3%。

2月售出共4,767間一手和二手房屋,價格中位數在662,000元,當中樓價最貴的舊金山,樓價中位數達112萬,San Mateo縣的中位樓也達103萬,按年增幅更高達一成四。

CoreLogic認為,除樓價貴得讓人難以負擔,按揭息率上升,再加上放盤少了,都對銷售帶來影響。

