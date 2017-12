By

【KTSF】

灣區11月房屋中位價連續第二個月創新高,研究機構CoreLogic公布最新數據,灣區11月房屋中位價按年升幅達12.6%,達787,000元,是今年第3次衝破紀錄高位。

當中又以南灣聖他克拉縣(Santa Clara)升幅最高,按年升兩成六,但房屋銷售按年跌2%,有5,123間。

CoreLogic認為,灣區對房屋仍有需求,加上放盤少,都推高房價。

