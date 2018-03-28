舊金山灣區房價會否無止盡上揚（視頻）

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【KTSF 萬若全報導】

日前南灣Sunnyvale市一棟小房子以200萬元成交，成為津津樂道的話題，灣區居高不下的房價，是否會再無止盡的上揚？來聽資深地產專家的分析。

2018年已經過了將近4分之1，灣區的房市依舊紅火，資深房地產經紀人分析，今年對獨棟房屋的需求還是相當的高，但有兩項因素是觀察重點。

房地產經紀人Douglas Larson說：”今年將會有兩次加息，會加重房貸，今年底可能會提高。”

利率升高，影響最大的將是首次購屋的買主，儘管加州房市火紅，但是待售屋數量卻相當低，地產經紀人認為，主要是1978年通過的13號法案，讓許多當年買房的屋主為了保持低房稅而不敢賣屋搬家，以免面臨極高的房產稅。

對此加州房地產經紀協會打算修改13號法案，放在年底11月的選票。

Larson說：”提案允許屋主轉移現有的房屋稅到加州任何地方，必須是55歲以上，他們可以省錢，所以到了明年（若提案通過），就會有更多房屋上市，但你就得付較高的利息，所以等於是打平。”

不過他表示，負責地價稅的縣估值官不贊成這項提案。

Larson說：”我知道估值官不喜歡，因為讓人搬進來 ，而房子估價不依市價，而是以前的市價來算稅。”

他表示，未來房價未必會跌，但應該不會像兩年前升的那麼多，那麼快。

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