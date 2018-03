舊金山灣區房價會否無止盡上揚（視頻）

By

【KTSF 萬若全報導】

日前南灣Sunnyvale市一棟小房子以200萬元成交,成為津津樂道的話題,灣區居高不下的房價,是否會再無止盡的上揚?來聽資深地產專家的分析。

2018年已經過了將近4分之1,灣區的房市依舊紅火,資深房地產經紀人分析,今年對獨棟房屋的需求還是相當的高,但有兩項因素是觀察重點。

房地產經紀人Douglas Larson說:”今年將會有兩次加息,會加重房貸,今年底可能會提高。”

利率升高,影響最大的將是首次購屋的買主,儘管加州房市火紅,但是待售屋數量卻相當低,地產經紀人認為,主要是1978年通過的13號法案,讓許多當年買房的屋主為了保持低房稅而不敢賣屋搬家,以免面臨極高的房產稅。

對此加州房地產經紀協會打算修改13號法案,放在年底11月的選票。

Larson說:”提案允許屋主轉移現有的房屋稅到加州任何地方,必須是55歲以上,他們可以省錢,所以到了明年(若提案通過),就會有更多房屋上市,但你就得付較高的利息,所以等於是打平。”

不過他表示,負責地價稅的縣估值官不贊成這項提案。

Larson說:”我知道估值官不喜歡,因為讓人搬進來 ,而房子估價不依市價,而是以前的市價來算稅。”

他表示,未來房價未必會跌,但應該不會像兩年前升的那麼多,那麼快。

