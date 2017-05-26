灣區房價續攀升 舊金山中位價迫近125萬（視頻）

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【KTSF 梁秋玉報導】

最新公佈的研究報告顯示，由於灣區房屋市場供不應求，房屋中位價上個月已飆升至75萬，是歷史新高。

根據研究機構CoreLogic公佈的最新數據顯示，灣區9個縣的新屋及二手房屋和公寓單位的中位價，4月時升至75萬，比3月時多4.5萬，增幅超過4%，而按年累積增幅是8.7%。

報告指出，一般3月到4月房價都會上升，但一般的升幅只有2.6%。

如果調整通貨膨脹，今年4月的房屋中位價仍然保持7%左右的升幅，仍低於2006年的最高峰。

舊金山4月份的中位房價接近125萬，而這個價錢能在市內買到的房子，可能是Hayes Valley兩房一浴，面積1,525平方呎的一個公寓單位，但每月仍要另外支付500元的管理費。

分析人士指出，房價從3月到4月會上升，是因為天氣慢慢變好，想在暑期搬家的家庭，開始進入房屋市場。

不過今年4月的房屋銷售量出現下滑，新屋和二手房屋及公寓共有6,943間成交，比今年3月下滑了5.1%，與去年同期相比則下滑了9.2%。

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