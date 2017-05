灣區房價續攀升 舊金山中位價迫近125萬（視頻）

By

【KTSF 梁秋玉報導】

最新公佈的研究報告顯示,由於灣區房屋市場供不應求,房屋中位價上個月已飆升至75萬,是歷史新高。

根據研究機構CoreLogic公佈的最新數據顯示,灣區9個縣的新屋及二手房屋和公寓單位的中位價,4月時升至75萬,比3月時多4.5萬,增幅超過4%,而按年累積增幅是8.7%。

報告指出,一般3月到4月房價都會上升,但一般的升幅只有2.6%。

如果調整通貨膨脹,今年4月的房屋中位價仍然保持7%左右的升幅,仍低於2006年的最高峰。

舊金山4月份的中位房價接近125萬,而這個價錢能在市內買到的房子,可能是Hayes Valley兩房一浴,面積1,525平方呎的一個公寓單位,但每月仍要另外支付500元的管理費。

分析人士指出,房價從3月到4月會上升,是因為天氣慢慢變好,想在暑期搬家的家庭,開始進入房屋市場。

不過今年4月的房屋銷售量出現下滑,新屋和二手房屋及公寓共有6,943間成交,比今年3月下滑了5.1%,與去年同期相比則下滑了9.2%。

