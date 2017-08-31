熱浪正式降臨灣區 酷熱天氣料持續至下週一

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【KTSF 崔凱橋報導】

熱浪週四中午抵達灣區，日間的氣溫急劇攀升，國家氣象局預測，酷熱的天氣會持續5天，直至勞工節長週末假期結束，到底哪一天最熱呢？

氣象局預測週五將會是今股熱浪中最為炎熱的一天，內陸城市例如Concord、Livermore、San Ramon等，日間氣溫會錄得最高的華氏113至114度記錄，打破自1950年以來所錄得的最高溫度。

南灣及北灣地區日間氣溫亦將高達華氏100度至107度，至於沿海地區最高氣溫，亦將會錄得超過華氏89度以上。

因此氣象局於週五上午11時改發酷熱天氣警告，有效期至下週一晚上9時，地區範圍包括北灣內陸及山谷一帶、東灣內陸城市、Santa Clara山谷地帶，以及南灣聖荷西等大範圍地區。

當局提醒民眾要注意高溫有機會引致高溫症有關的疾病，盡量避免在中午時分戶外活動，亦千萬不要將小孩、長者或寵物獨自留在車廂內，以及多喝水避免中暑。

今次灣區氣溫急劇攀升的原因，源於內陸地區的一股極強的高氣壓影響，將沙漠高溫地區的暖風吹進灣區，並阻止清涼的海風吹進來。

氣象學家表示，就好像壓力鍋一般，推高灣區的氣溫造成了這股熱浪，而過華氏100度的酷熱的天氣，至少會持續在未來5日。

另外，氣象局亦發出紅色火災危險警告，由於天氣炎熱，加上大風及乾燥，北灣、東灣山谷一帶、Diablo山以及Santa Cruz山火災危險性極高，有關警告由今晚9時至週六上午8時生效，各地消防局也嚴陣以待，防止發生山火。

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