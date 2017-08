熱浪正式降臨灣區 酷熱天氣料持續至下週一

By

【KTSF 崔凱橋報導】

熱浪週四中午抵達灣區,日間的氣溫急劇攀升,國家氣象局預測,酷熱的天氣會持續5天,直至勞工節長週末假期結束,到底哪一天最熱呢?

氣象局預測週五將會是今股熱浪中最為炎熱的一天,內陸城市例如Concord、Livermore、San Ramon等,日間氣溫會錄得最高的華氏113至114度記錄,打破自1950年以來所錄得的最高溫度。

南灣及北灣地區日間氣溫亦將高達華氏100度至107度,至於沿海地區最高氣溫,亦將會錄得超過華氏89度以上。

因此氣象局於週五上午11時改發酷熱天氣警告,有效期至下週一晚上9時,地區範圍包括北灣內陸及山谷一帶、東灣內陸城市、Santa Clara山谷地帶,以及南灣聖荷西等大範圍地區。

當局提醒民眾要注意高溫有機會引致高溫症有關的疾病,盡量避免在中午時分戶外活動,亦千萬不要將小孩、長者或寵物獨自留在車廂內,以及多喝水避免中暑。

今次灣區氣溫急劇攀升的原因,源於內陸地區的一股極強的高氣壓影響,將沙漠高溫地區的暖風吹進灣區,並阻止清涼的海風吹進來。

氣象學家表示,就好像壓力鍋一般,推高灣區的氣溫造成了這股熱浪,而過華氏100度的酷熱的天氣,至少會持續在未來5日。

另外,氣象局亦發出紅色火災危險警告,由於天氣炎熱,加上大風及乾燥,北灣、東灣山谷一帶、Diablo山以及Santa Cruz山火災危險性極高,有關警告由今晚9時至週六上午8時生效,各地消防局也嚴陣以待,防止發生山火。

