灣區週四酷熱天氣警報升至警告級別 內陸或破華氏110度

灣區本週受到熱浪侵襲,預料週四將會是最炎熱的一天,國家氣象局已把向北灣和東灣內陸地區發放的酷熱天氣警報升至警告級別,同時在週四發出愛惜空氣日警報。

另外,國家氣象局亦把早前發出的酷熱天氣警報,擴大至大多數內陸地區和灣區多個城市,包括柏克萊、奧克蘭、佛利蒙、紅木城和聖馬刁市等,但不包括舊金山。

國家氣象局預測,沿海地區的溫度預料大致處於正常水平,但內陸地區有可能較正常高出華氏20多度。

當局預測,週三的氣溫會較週二上升兩至5度,週四再升高兩至5度,某些地區或超過華氏110度。

當局預料週五的氣溫會開始回落,持續至週末。

另外,加州供電管理局發出的Flex Alert仍然生效,呼籲民眾週三和週四,下午2點至晚上9點用電高峰期期間要減少用電,避免電力系統不勝負荷導致停電。

供電局建議民眾將冷氣機調至華氏78度或以上,使用風扇取代冷氣,關掉無需使用的電燈,並且改在早上或晚上使用如洗衣機及乾衣機等大型家電。

