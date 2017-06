By

【KTSF 陳令楠報導】

灣區週日晚約有4萬戶居民失去電力供應,PG&E太平洋煤電公司表示,週日晚7點半至10點半期間,超過22,000戶恢復電力供應,至週日晚10點半時,近兩萬人仍然受停電影響。

停電用戶主要分布在東灣與南灣等地,部分北灣居民亦有相同情況,目前電力已經恢復供應。

太平洋煤電公司發言人稱,停電主要由熱浪引起,因使用冷氣的情況增加,令電纜及相關設備不勝負荷。

