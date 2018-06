By

【KTSF 陳令楠報導】

國際足協宣佈,2026年世界杯將由美國、加拿大與墨西哥三國聯合主辦,引發各方猜測場地位置,有人認為部分賽事可能會在灣區舉行。

位於南灣Santa Clara市的淘金者隊主場Levi’s Stadium,是北美洲23個候選場地之一。

候選名單還包括洛杉磯、西雅圖等西岸城市,費城、波士頓等東岸城市,上榜的加拿大城市有多倫多與蒙特利爾,墨西哥城市則包括墨西哥城與蒙特雷等。

國際足協將在2020年選出不超過16個場地,這將是美國自1994年以來,再度主辦世界杯。

