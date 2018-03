舊金山灣區生活消費水平躍居全美大都會區榜首（視頻）

By

最近的一項研究發現,舊金山灣區已躍居成為全美大都會區生活消費水平最高的地區,一個四口之家的年度開支預算需約15萬元。

非牟利機構The Economic Policy Institute最近推出一個新數據庫,裡面可以查找和計算全美國3,142個縣,611個都會區,10種不同家庭所需的年度開支預算。

結果年度生活費用最高的是舊金山灣區,以一個四口之家為例,聖馬刁縣(San Mateo)位居全灣區之首,年開支預算需156,000元,其次是Marin縣,要155,000元。

舊金山排第三位,年預算需149,000元,不過舊金山中位年收入目前只有109,000元,而且隨著舊金山房源短缺問題越來越嚴重,也會令生活指數繼續攀升。

灣區排第四位的是聖他克拉縣(Santa Clara),四口之家年開支大約129,000元,緊隨其後的分別是Contra Costa縣及阿拉米達縣(Alameda),年預算分別是126,000元和122,000元。

Napa縣和Sonoma縣都不到11萬,而生活消費最低的是Solano縣,年預算不到9萬元。

相較最貴的都會區,全美最生活指數最低的都會區是德州Brownsville,四口之家的年生活費用不到59,000元。

