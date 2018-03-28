舊金山灣區生活消費水平躍居全美大都會區榜首（視頻）

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【KTSF 梁秋玉報導】

最近的一項研究發現，舊金山灣區已躍居成為全美大都會區生活消費水平最高的地區，一個四口之家的年度開支預算需約15萬元。

非牟利機構The Economic Policy Institute最近推出一個新數據庫，裡面可以查找和計算全美國3,142個縣，611個都會區，10種不同家庭所需的年度開支預算。

結果年度生活費用最高的是舊金山灣區，以一個四口之家為例，聖馬刁縣（San Mateo）位居全灣區之首，年開支預算需156,000元，其次是Marin縣，要155,000元。

舊金山排第三位，年預算需149,000元，不過舊金山中位年收入目前只有109,000元，而且隨著舊金山房源短缺問題越來越嚴重，也會令生活指數繼續攀升。

灣區排第四位的是聖他克拉縣（Santa Clara），四口之家年開支大約129,000元，緊隨其後的分別是Contra Costa縣及阿拉米達縣（Alameda），年預算分別是126,000元和122,000元。

Napa縣和Sonoma縣都不到11萬，而生活消費最低的是Solano縣，年預算不到9萬元。

相較最貴的都會區，全美最生活指數最低的都會區是德州Brownsville，四口之家的年生活費用不到59,000元。

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