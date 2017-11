灣區公司研發環保咖啡膠囊 90天後分解成泥土（視頻）

By

【KTSF 吳宇斌報導】

今日高科技年代,傳統咖啡壺已經算是老派,更多人用單杯分量的咖啡膠囊,一間灣區的咖啡公司就找到方法,讓這些咖啡杯更加環保。

這裡是在灣區的Rogers家族公司的庫房,他們就是在這裡儲藏和包裝每年數以億計的咖啡豆,還有他賣得最快的產品,單杯咖啡囊。

根據美國咖啡協會的報告,越來越多人放棄傳統咖啡壺,現在有3分之1消費者擁有單杯咖啡膠囊機,原因很簡單,就是夠方便,但是有代價。

Rogers家族公司表示,每年有約110億個咖啡膠囊進入堆填區,大約平均每日3,000萬個,所以他們花了6年時間研發出這個環保咖啡囊。

蓋是用木漿造,囊身是用植物纖維製,連鏈接的環也是用玉米製造,用完之後可丟在綠色的回收桶中,到達回收站90日之後,這些咖啡囊就會全部分解成為泥土。

Rogers家族公司希望其他公司可以仿效,讓世界變得更環保。

