亞馬遜將建第二總部 灣區商界極力爭取（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

網購龍頭亞馬遜公司(Amazon)將在西雅圖以外的地區設立第二個總部,灣區商界極力爭取亞馬遜第二總部在灣區落戶,灣區有沒有條件吸引亞馬遜在這裏設總部呢?

亞馬遜在幾個星期前向美國各地的商界發請帖,邀請地方機構爭取亞馬遜在他們的城市設第二個總部,要是被選上,將為第二總部所在的區域,製造許多就業機會,並帶來經濟效應。

灣區有沒有競爭的條件呢?亞馬遜要求申請城市地區必須有超過100萬的人口、擁有國際機場、要有一個有利商家發展的環境、必須有能力吸引並保留創新人才,並有一個可擴充發展的空間。

推廣商務的灣區理事會向亞馬遜提出一個總計劃,內有5個城市,包括舊金山、奧克蘭、Richmond、Fremont和Concord。

亞馬遜計劃在10年內投資50億於第二總部,聘請5萬人,總部將在開頭階段,需要50萬平方英尺空間,並需要一個有能力擴展到800萬平方英尺的空間。

灣區理事會提出,其中有3個城市,舊金山、奧克蘭和Concord有可以讓總部一次過充分擴展的空間。

而灣區最強的條件,就是這裏擁有特優因素,能夠招攬需要的人才。

灣區理事會媒體通訊副主席Rufus Jeffris說:”我們像是磁鐵般,能夠吸引世界上最好、受最高教育、高技能人才,我們有頂尖的大學,建議的地點都有成熟的公共交通系統銜接,幾乎馬上就能夠滿足亞馬遜對空間上和其他方面的需要。”

灣區理事會表示,能夠爭取到亞馬遜在灣區設第二總部,不僅是直接創造就業機會,還能夠帶動這裏的服務業等製造第二波的經濟效應。

其他爭取亞馬遜總部落戶的城市地區還包括紐約、芝加哥、亞特蘭大、波士頓等,亞馬遜預料將在明年做出決定。

灣區理事會補充,要是爭取到亞馬遜{在灣區設總部,可以預見到這個提倡創新的公司,會和這裡的大學和矽谷公司進行多方面研發新科技的合作項目,以提高整個灣區高科技的生態環境。

灣區雖然有許多可以勝出的因素,但也有一些弱點和短處,首先是灣區生活費高,也有交通和住屋的問題,在交通方面,除了灣區捷運的更新項目之外,理事會正在和地方政府研討並實行舒緩交通阻塞的情況。

而在之前提到的5個城市當中,也將在10年內建45,000 個住宅單位,並支持推動州府立法,將發展項目的程序精簡化,讓灣區能夠興建更多的住屋。

