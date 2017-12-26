灣區多市明年調高最低工資 南灣兩市升至15元（視頻）

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【KTSF 陳嘉琪報導】

下星期將會踏入2018年，為了應付不斷上升的生活指數，加州及灣區多個城市會提升最低工資。

南灣的Sunnyvale市及Mountain View市，明年的最低工資由現時的每小時13元上升至15元，是灣區中最先達到這個水平的城市。

而舊金山將於2018年7月提升最低工資至15元。

另外，多個南灣及中半島城市，包括聖荷西市、聖馬刁市（San Mateo）、Los Altos市、Cupertino市及Palo Alto市，最低工資會由12.5元上升至13.5元，以上城市計劃在2019年之前，將最低工資提升至每小時15元。

而Milpitas市的最低工資就會由11元升至12元。

至於在東灣奧克蘭市（屋崙）於明年元旦起，最低工資會上升37分，由現時每小時12.86元上升至13.23元。

El Cerrito市就會由現時的12.25元上升至13.6元，列治文市的最低工資會由12.3元升至12.41元。

而在加州，員工在25人或以下的公司，最低工資由現時每小時10元上升至10.5元；而有26名員工或以上的公司，最低工資就會由10.5元上升至11元。

在2023年元旦，加州的最低工資會上升至每小時15元。

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