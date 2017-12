灣區多市明年調高最低工資 南灣兩市升至15元（視頻）

By

【KTSF 陳嘉琪報導】

下星期將會踏入2018年,為了應付不斷上升的生活指數,加州及灣區多個城市會提升最低工資。

南灣的Sunnyvale市及Mountain View市,明年的最低工資由現時的每小時13元上升至15元,是灣區中最先達到這個水平的城市。

而舊金山將於2018年7月提升最低工資至15元。

另外,多個南灣及中半島城市,包括聖荷西市、聖馬刁市(San Mateo)、Los Altos市、Cupertino市及Palo Alto市,最低工資會由12.5元上升至13.5元,以上城市計劃在2019年之前,將最低工資提升至每小時15元。

而Milpitas市的最低工資就會由11元升至12元。

至於在東灣奧克蘭市(屋崙)於明年元旦起,最低工資會上升37分,由現時每小時12.86元上升至13.23元。

El Cerrito市就會由現時的12.25元上升至13.6元,列治文市的最低工資會由12.3元升至12.41元。

而在加州,員工在25人或以下的公司,最低工資由現時每小時10元上升至10.5元;而有26名員工或以上的公司,最低工資就會由10.5元上升至11元。

在2023年元旦,加州的最低工資會上升至每小時15元。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。