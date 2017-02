By

【KTSF 萬若全報導】

灣區有人發起保衛釣魚台群島行動,上白宮網站簽名連署,要求美國政府修改相關政策。

總統特朗普新任命的國防部長馬提斯日前訪問日本,拜會日本首相安倍晉三時表示,釣魚台適用於美日安全保障條約,Cupertino市議員張昭富等人發起到白宮網站簽名請願,強調釣魚台屬於中國,不屬於日本,要求美國修改相關政策。

請願書聲明,對國防部長馬提斯訪日的聲明感到失望,馬提斯捍衛日本,非法聲稱擁有釣魚台的主權是大錯特錯,並提到不想浪費納稅人的錢來捍衛日本非法主張,中國600多年前就擁有釣魚台,是美國在1972年非法將釣魚台主權移交給日本,希望特朗普政府能夠修正這項錯誤。日本首相安倍將在10日訪問美國。

根據相關規定,在30天內,如果有超過十萬人在白宮請願網站上,在對一個議題聯名簽署請願,白宮就必須作出回應。

