【KTSF 梁秋玉報導】

灣區一批華裔民運人士聽到劉曉波去世的消息後,週四晚在中國駐舊金山總領事館外舉行燭光悼念活動。

灣區民運人士劉濟濰說:”劉曉波的觀點是他沒有敵人,他永遠是以和平的方式向中共抗爭。”

灣區民運人士呂世波說:”他把自己的生命獻給了中國的民權,民主自由的事業,給我們在海外還有在國內的這些民主人士樹立了一個非常良好的楷模 一個榜樣。”

參加燭光悼念活動的人,有些是下班後專程趕過來,他們手持蠟燭、劉曉波夫婦的照片,以及寫有悼念字句的牌匾,追思為中國民主自由運動獻出生命的劉曉波。

他們表示,會繼承劉曉波的精神和遺志,繼續為中國的人權與民主事業而奮鬥。

