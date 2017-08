灣區華裔羽毛球小將赴台北參加夏季世界大學運動會（視頻）

By

[KTSF 梁秋玉報導】

2017夏季世界大學運動會即將於本週六8月19日在台北拉開序幕,美國羽毛球隊有12名選手參賽,當中大部分是來自灣區的華裔。

這次代表美國隊出征的12名羽毛球運動員,當中8人是加州大學生,3人來自華盛頓州,一人來自德州,過去兩週,隊員們在教練帶領下,展開備戰的密集訓練。



柏克萊加大學生張維康說:”很多體能和耐力訓練,還練習各種球的打法,所以我們能彼此配合,同時練習打比賽。”

世大會美國羽毛球球練曾廣銘說:”不管有多累多苦,他們都說我很願意去練,當然有些球員說會累,但還是會堅持。”

女球員中有兩位是柏克萊加大的雙胞胎姊妹,曾經參加過青少年泛美錦標賽羽毛球團體賽並贏得金牌。



姐姐張忻霏說:”我很開心能代表美國,我希望這次能拿到好一點的名次,讓教練和家長都開心和驕傲。”

妹妹張怡霏說:”一點壓力都沒有,因為這次去本來就是學習跟好玩,跟亞洲人打是學習的一個機會,所以一點壓力都沒有,沒有說一定要贏,就是想辦法打到最好就行了。”

19歲的柯儀琳來自聖荷西市,目前是聖地牙哥加大學生,她說母親是馬來西亞人,所以自己從10歲開始就跟姐姐一起打球,首次參加世界級比賽,她的目標並不是拿名次。

柯儀琳說:”不會贏啦,我想是很好的經驗,因為有很多很好的球員跟我們打,我們會看到奧運會的人也會跟我們打,所以是很好的經驗。”

在灣區出生的馬睿駿是柏克萊加大三年級學生,10歲開始打羽毛球,他說平日跟這些隊友常在比賽中相遇,這次很高興能代表美國隊一起參加比賽。

馬睿駿說:”大學之前我們打過很多次,比賽的時候會見過彼此,既是對手也是好朋友,所以是很好機會,跟他們一起出去打比賽。”

打羽毛球已40年的張文松教練,來美國前曾是台灣羽毛球選手和教練,這次台灣能主辦模擬奧運規模的世大會,讓他感覺很棒。

張文松說:”以前我們那個年代,我沒有機會參加奧運會,所以這次有機會帶領美國隊回去台灣參加世大運,感覺非常好。”

教練曾廣銘曾在馬來西亞國家隊做了11年球員,來到美國後這是第一次作為教練帶隊參加國際比賽,他希望球員能發揮運動員精神,盡力打好比賽。

曾廣銘說:”因為他們的水平比國外的選手來說,可能還是有一段距離,但是我希望他們能把自己的水平打出來是最好的。”

教練們都認為,這裡打羽毛球的小孩子水平並不一定比亞洲羽毛球強盛的國家差,主要問題是小孩子打球還要兼顧學業,沒有系統的訓練時間和要求。

張文松說:”尤其在這邊 我們看到上高中,接近大學以後基本上練習的次數都減少了,所以體能上和技術上沒辦法再提升了。”

曾廣銘說:”主要原因在這裡,希望美國以後能栽培羽毛球,至少能幫助羽毛球往外界打,這是我一個所謂的目標,因為我也希望我能帶出一個世界選手,能完成我的夢想,就是去打奧運會或世錦賽之類的。”

在台灣比賽,球員們也希望趁此機會吃到他們想吃的台灣美食,最想吃的是牛肉麵,喝珍珠奶茶。

2017年夏季世界大學生運動會將於8月19到8月30號在台灣舉行,這也是台灣首次舉辦世界大學生運動會,也是台灣首次舉辦的最高級別的國際賽事。

