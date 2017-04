By

【KTSF 黃恩光報導】

加州胸肺協會發表加州空氣質素成績表,發現超過9成加州人居住在有空氣污染的環境,而灣區的空氣污染也相當嚴重。

報告指出,包括舊金山、聖荷西,奧克蘭市(屋崙)和Stockton在內的地區,在全年受到微粒污染的排名,是全加州第4污染最嚴重的地區。

所謂微粒污染,是指空氣之中存在比頭髮直徑還小的微粒,人體可以透過呼吸,直接吸入肺部引起疾病。

微粒的來源包括汽車廢氣、工業和煉油廠排出的廢氣,以及燃燒木頭釋放出來的粒子。

至於霧霾方面,南加州洛杉磯 Bakersfield,以及中谷Fresno Madera地區最嚴重,灣區在全州排第18位。

