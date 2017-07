煙花匯演賀國慶 灣區各大活動一覽表

By

7月4日美國慶祝國慶,舊金山灣區多個城市當晚將舉行煙花匯演,以下為各大城市的煙花匯演資料及網站:

舊金山煙花匯演

7月4日晚上9時半,地點在第39號碼頭。查詢網站,請點擊此處。

Foster City煙花匯演

7月4日晚上9時半舉行,地點在Leoo Ryan公園。查詢網站,請點擊此處。

Mountain View市煙花匯演

7月4日晚上8時,地點在Shoreline Amphitheater。查詢網站,請點擊此處。

聖荷西巨人隊煙花匯演

7月4日晚上球賽後,地點在San Jose Municipal Stadium。查詢網站,請點擊此處。

聖荷西Rotary煙花匯演

7月4日晚上9時半,地點在聖荷西市中心。查詢網站,請點擊此處。

Santa Clara市煙花匯演

7月4日晚,地點在California’s Great America。查詢網站,請點擊此處。

Santa Clara市煙花匯演

7月4日晚上9時半,地點在Central Park。查詢網站,請點擊此處。

Oakland市煙花匯演

7月2日晚,時間在奧克蘭運動家隊對White Sox隊之後,地點地Oakland Coliseum。查詢網站,請點擊此處。

Pleasanton市煙花匯演

煙花匯演將於7月4日晚上9時半舉行,地點在阿拉米達縣嘉年華會。查詢網站,請點擊此處。

Antioch市國慶家庭同樂日兼煙花匯演

7月4日早上11時起市中心舉行家庭同樂日活動,晚上有演花匯演。查詢網站,請點擊此處。

柏克萊市煙花匯演

7月4日9時半,地點在Berkeley碼頭末段。查詢網站,請點擊此處。

Healdsburg市花煙花匯演

7月4日晚,地點在Healdsburg高中足球場。查詢網站,請點擊此處。

Livermore市煙花匯演

7月4日晚上9時半,地點在Livermore市中心。查詢網站,請點擊此處。

Moraga市煙花匯演

7月4日晚上9時半,地點在Moraga Commons公園。查詢網站,請點擊此處。

Morgan Hill市煙花匯演

7月4日晚,地點在市中心 Outdoor Sports Center。查詢網站,請點擊此處。

Petaluma市煙花匯演

7月4日晚上9時半,地點在Sonoma-Marin Fairgrounds。查詢網站,請點擊此處。

Pleasant Hill市煙花匯演

7月4日晚,地點在Pleasant Hill公園。查詢網站,請點擊此處。

Redwood City市煙花匯演

7月4日晚上9時半,地點在Marshall街夾Arguello街。查詢網站,請點擊此處。

San Pablo市煙花匯演

7月4日晚,地點在El Portal Soccer Field。查詢網站,請點擊此處。

Santa Rosa市煙花匯演

7月4日晚,地點在Sonoma County Fairgrounds。查詢網站,請點擊此處。

Sausalito市煙花匯演

7月4日晚,地點在Richardson Bay。查詢網站,請點擊此處。

Vacaville市煙花匯演

7月4日晚,地點在Andrews Park。查詢網站,請點擊此處。

Vallejo市煙花匯演

7月4日晚上9時15分,地點在Vallejo市中心海濱。查詢網站,請點擊此處。

