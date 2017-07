By

【KTSF 崔凱橋報導】

德國一輛旅遊巴與貨車相撞後著火,據報道至少18人死亡,超過30人受傷。

當地時間週一早上,旅遊巴接載40多人,駛經巴伐利亞州一條公路時,從後撞向一輛貨車,旅遊巴隨即起火。

消防員向旅遊巴及貨車射水,車身燒至只剩下車架。

由於傷者眾多,加上部分人傷勢嚴重,當局派出多架直升機到場,接載傷者到醫院搶救。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。