灣區捷運新一代列車投入服務 車廂座位減少（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

新一代的灣區捷運(BART)列車週五正式投入服務,新車是怎樣的?本台記者帶大家去看看。

灣區捷運“未來的列車”週五正式載客,新的列車更安靜和美觀,車廂裡面座位數目較少,有較多供乘客站立的空間,扶手裝置更貼心,不會太高,方便乘客使用。

從車頂向下流動的空調裝置,使乘客在炎熱天氣都會感到舒服,車廂裡又設有即時看到列車位置的路線版,顯示下一個車站是什麼。

另外,與現時捷運列車最不同的,就是新車每邊有三個車門,方便乘客更快地上車和下車。

Transform行政主任Stuart Cohen說:”有三道車門對減少誤點很重要,目前捷運最令人生氣的就是誤點。”

阿拉米達縣運輸委員會行政主任Art Dao說:”第一次乘坐覺得很平穩,沒有舊列車發出的噪音,我喜愛車裡新的空間,可容納更多乘客。”

這列由十個車廂組成的列車,經過長期的安全檢驗之後才正式投入服務,新車將會在星期一到星期五非繁忙時段,以及週末時載客。

另外,一列新車正接受安全測試,所以目前捷運仍然主要使用舊的列車,捷運的目標是未來5年之內完全更換列車,整個計劃耗資25億元。

今年6月灣區選民有可能要投票決定是否增加幾條大橋的收費,增加過橋費所籌得的錢,部分會用來更換捷運列車。

版權所有,不得轉載。