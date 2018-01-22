灣區捷運新一代列車投入服務 車廂座位減少（視頻）

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【KTSF 黃恩光報導】

新一代的灣區捷運（BART）列車週五正式投入服務，新車是怎樣的？本台記者帶大家去看看。

灣區捷運“未來的列車”週五正式載客，新的列車更安靜和美觀，車廂裡面座位數目較少，有較多供乘客站立的空間，扶手裝置更貼心，不會太高，方便乘客使用。

從車頂向下流動的空調裝置，使乘客在炎熱天氣都會感到舒服，車廂裡又設有即時看到列車位置的路線版，顯示下一個車站是什麼。

另外，與現時捷運列車最不同的，就是新車每邊有三個車門，方便乘客更快地上車和下車。

Transform行政主任Stuart Cohen說：”有三道車門對減少誤點很重要，目前捷運最令人生氣的就是誤點。”

阿拉米達縣運輸委員會行政主任Art Dao說：”第一次乘坐覺得很平穩，沒有舊列車發出的噪音，我喜愛車裡新的空間，可容納更多乘客。”

這列由十個車廂組成的列車，經過長期的安全檢驗之後才正式投入服務，新車將會在星期一到星期五非繁忙時段，以及週末時載客。

另外，一列新車正接受安全測試，所以目前捷運仍然主要使用舊的列車，捷運的目標是未來5年之內完全更換列車，整個計劃耗資25億元。

今年6月灣區選民有可能要投票決定是否增加幾條大橋的收費，增加過橋費所籌得的錢，部分會用來更換捷運列車。

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