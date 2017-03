灣區捷運Lake Merritt至Fruitvale站多個週末將關閉

By

【KTSF 崔凱橋報導】

灣區捷運(BART)宣布,4月至7月的多個週末,Lake Merritt至Fruitvale站一帶將會停止行駛服務,進行維修保養工程。

BART將會於部分週末,關閉Fruitvale至Lake Merritt一段,以便工程人員維修或更換損壞的軌道,以及檢查捷運電路系統。

在維修保養期間,從Fruitvale、West Oakland及12th Street站至Lake Merritt站 ,捷運將會停止服務。

暫停服務的時間為4月8至9號、5月13至14號、27至29號、6月10至11號,以及7月1至2號,期間Lake Merritt站將全站關閉,而Fruitvale站會繼續正常運作。

為方便受影響的民眾,BART會在Fruitvale及Lake Merritt站提供免費接駁上述兩站的巴士,此外,當局亦會為Fruitvale站行駛路線圖以北的乘客,提供免費接駁巴士到19街的捷運站。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。