灣區捷運Lake Merritt至Fruitvale站多個週末將關閉

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【KTSF 崔凱橋報導】

灣區捷運（BART）宣布，4月至7月的多個週末，Lake Merritt至Fruitvale站一帶將會停止行駛服務，進行維修保養工程。

BART將會於部分週末，關閉Fruitvale至Lake Merritt一段，以便工程人員維修或更換損壞的軌道，以及檢查捷運電路系統。

在維修保養期間，從Fruitvale、West Oakland及12th Street站至Lake Merritt站 ，捷運將會停止服務。

暫停服務的時間為4月8至9號、5月13至14號、27至29號、6月10至11號，以及7月1至2號，期間Lake Merritt站將全站關閉，而Fruitvale站會繼續正常運作。

為方便受影響的民眾，BART會在Fruitvale及Lake Merritt站提供免費接駁上述兩站的巴士，此外，當局亦會為Fruitvale站行駛路線圖以北的乘客，提供免費接駁巴士到19街的捷運站。

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