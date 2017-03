灣區捷運Warm Springs站終竣工 3月25日通車

By

灣區捷運(BART)週五宣布,位於東灣佛利蒙市的Warm Springs新車站將於兩週後通車啟用,乘客未來將可搭乘捷運列車直達南部的佛利蒙市。

Warm Springs站原定2014年6月啟用,但竣工日期一拖再拖,至週五灣區捷運宣布,Warm Springs站定於3月25日啟用。

Warm Springs站位於Warm Springs大道45193號,為灣區捷運延伸Fremont線列車服務到聖荷西市,首個啟用的沿線新車站。

Warm Springs站設有2,082個停車位,安裝了42個電動車充電站,可轉駁Alameda-Contra Costa Transit和Santa Clara Valley Transportation Authority的巴士。

車站啟用前一天,即3月24日,灣區捷運將會舉行啟用儀式,慶祝Warm Springs站落成啟用。

