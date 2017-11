中年漢捷運列車上打罵亞裔乘客 涉種族歧視（視頻）

By

近日在網上流傳的一段影片,顯示週一晚在灣區捷運(BART)列車上,有一名中年男子向一名亞裔乘客高喊帶有種族歧視的語句,兼向亞裔乘客動粗,視頻上傳社交網後立即受到廣泛關注,捷運警方已對事件展開調查。

事發於晚上10時10分左右,列車正開往Warm Springs站方向,至少有3名乘客向捷運警方舉報事件。

在上載YouTube的視頻中,可見一名中年男子向著一名亞裔乘客高喊帶有種族歧視的語句,期間該名中年男子還伸手拍打亞裔乘客的臉,有其他乘客見狀上前協助亞裔乘客。

警方接報後,立即在Union City站登上列車調查,但該名中年男子已離開。

捷運當局形容,事件應受譴責,但讚揚通報警方的乘客,也讚揚受害的乘客沒有用肢體衝突還擊。

每天約有42萬人搭乘捷運,當局稱,已增聘40名警員加強在車站巡邏,同時也依賴乘客通報罪案。

任何人如能對週一晚發生的事件提供更多消息,請聯絡捷運警方,電話:(510) 464-7040,或致電匿名報案熱線:(510) 464-7011。

