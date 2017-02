By

【KTSF 陳令楠報導】

灣區捷運BART董事會投票通過將減少列車座位,用來增加單車停泊的空間,同時在車站加設單車停泊點。

捷運計劃每週修改10部列車,將涉及一共380部列車的兩千幾個乘客座位,亦將在車站增設電子公共單車停泊點,可增加約80個單車位。

同時,捷運還將升級現有的250個停泊點,目的是加強防盜以及提供太陽能充電功能。

整個項目將耗資約170萬,其中150萬來自聯邦撥款,捷運支付20萬。

董事會主席稱,這將容許更多乘客有站立的空間,但董事會裡則有成員認為,對於殘障人士以及一些長時間工作的人來說,上車沒有座位坐是一種負擔。

更多新聞:

東灣MacArthur捷運站女子遭摸背跟蹤 警緝一漢

舊金山本月四天將加強黑點交通執法

PG&E帳單突漲三倍?團體轟提升設備費用轉嫁用戶不公

聖荷西晉全美最宜居城市三甲 舊金山跌出十大

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。