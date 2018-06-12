金州勇士勝利巡遊週二舉行 參加球迷要注意甚麼

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【KTSF 陳嘉琪報導】

NBA職籃2018年度總冠軍金州勇士隊將於週二在東灣奧克蘭市（屋崙）舉行勝利巡遊，奧克蘭市府預計會有過百萬人參加，計劃參與遊行的市民有什麼要留意呢？

巡遊將於週二早上11時展開，起點是Broadway街夾11街，終點是Oak街夾13街。

今次是4年內，勇士的第三次勝利巡遊，以往兩次均在美麗湖舉行集會，但今年將會取消，大會最早將於週二早上6時半容許球迷到場”霸位”。

奧克蘭市中心多條道路，早於週一起開始封路，市府預計遊行前後，附近交通會出現擠塞情況。

而遊行路線附近一帶已經禁止泊車，泊車位會相當緊張，遊行路線剛剛在12街及19街捷運站旁邊，因此建議球迷盡量乘搭公共交通工具前往。

灣區捷運（BART）表示，根據去年經驗，捷運的載客量超過50萬人次，預計今年的乘客人數相約，呼籲球迷出門前，要定好前往遊行的計劃。

灣區捷運發言人Chris Fillippi說：”好像勇士隊一樣，比賽前會有規劃，我們亦希望球迷亦有交通計劃，預先做好準備，最重要的訊息是，現在開始規劃，在明天早上前預備好，其中一樣可以先做的，就是買一張路路通卡。”

捷運估計，週二的載客高峰期由早上9時至11時，以及中午12時至下午兩時，局方會增加班次，以及在各個車站加派人手，疏導乘客。

乘客週二在車站中會留意到很多舉起綠色指示牌的職員，由他們去指導人流的去向，捷運亦指，週二的列車服務，不會根據站內張貼的時間表，因此會透過廣播更新最新的消息，提醒市民要留意。

奧克蘭華裔社區領袖陳錫澎（Carl Chan）週一與市府開會，因為去年的遊行封的路太多，令華埠很多商戶做不到生意。

陳錫澎說：”今年就特別跟他們安排了某些時段會封，但車輛都可以入到華埠，這樣就比較好，基本上是人流是會有的，但最麻煩是當初人們進來上班，開店的時候，會有一點麻煩，之後應該沒問題。”

AC Transit多條巴士線會改道，並設置臨時的巴士站，市民想知道更多詳情，可上網查詢，網址：www.actransit.org/AC

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