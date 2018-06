金州勇士勝利巡遊週二舉行 參加球迷要注意甚麼

By

【KTSF 陳嘉琪報導】

NBA職籃2018年度總冠軍金州勇士隊將於週二在東灣奧克蘭市(屋崙)舉行勝利巡遊,奧克蘭市府預計會有過百萬人參加,計劃參與遊行的市民有什麼要留意呢?

巡遊將於週二早上11時展開,起點是Broadway街夾11街,終點是Oak街夾13街。

今次是4年內,勇士的第三次勝利巡遊,以往兩次均在美麗湖舉行集會,但今年將會取消,大會最早將於週二早上6時半容許球迷到場”霸位”。

奧克蘭市中心多條道路,早於週一起開始封路,市府預計遊行前後,附近交通會出現擠塞情況。

而遊行路線附近一帶已經禁止泊車,泊車位會相當緊張,遊行路線剛剛在12街及19街捷運站旁邊,因此建議球迷盡量乘搭公共交通工具前往。

灣區捷運(BART)表示,根據去年經驗,捷運的載客量超過50萬人次,預計今年的乘客人數相約,呼籲球迷出門前,要定好前往遊行的計劃。

灣區捷運發言人Chris Fillippi說:”好像勇士隊一樣,比賽前會有規劃,我們亦希望球迷亦有交通計劃,預先做好準備,最重要的訊息是,現在開始規劃,在明天早上前預備好,其中一樣可以先做的,就是買一張路路通卡。”

捷運估計,週二的載客高峰期由早上9時至11時,以及中午12時至下午兩時,局方會增加班次,以及在各個車站加派人手,疏導乘客。

乘客週二在車站中會留意到很多舉起綠色指示牌的職員,由他們去指導人流的去向,捷運亦指,週二的列車服務,不會根據站內張貼的時間表,因此會透過廣播更新最新的消息,提醒市民要留意。

奧克蘭華裔社區領袖陳錫澎(Carl Chan)週一與市府開會,因為去年的遊行封的路太多,令華埠很多商戶做不到生意。

陳錫澎說:”今年就特別跟他們安排了某些時段會封,但車輛都可以入到華埠,這樣就比較好,基本上是人流是會有的,但最麻煩是當初人們進來上班,開店的時候,會有一點麻煩,之後應該沒問題。”

AC Transit多條巴士線會改道,並設置臨時的巴士站,市民想知道更多詳情,可上網查詢,網址:www.actransit.org/AC

