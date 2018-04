By

灣區捷運(BART)延長線到聖荷西市Berryessa捷運站,從週一開始將進行幾乎24小時的測試,附近的居民可能會受到噪音的干擾。

從現在開始,Fremont Warm Springs捷運站到北聖荷西Berryessa捷運站這段10英哩的延長線,將會持續數個月 不斷測試。

捷運表示,測試將從早上7點到隔天凌晨3點,除了測試鐵軌,還有十哩延長線的通訊系統。

測試期間,捷運沿線的居民將會聽到噪音以及感受到震動,矽谷交通局表示,為了符合聯邦及州針對噪音及震動的規訂,在預算中加建了隔音牆,以及替住戶的窗戶增加厚度,希望將噪音降到最低。

有民眾表示,Berryessa 捷運看起來似乎已經可以投入營運,不過當局表示,可能還要等到年底。

