【KTSF 陳令楠報導】

灣區捷運(BART)早前表示,一年因乘客逃票而損失至少2,500萬元的車費,灣區捷運現在計劃採取新措施,減少逃票情況。

灣區捷運董事會投票通過一項新措施,從明年1月1號起,將增派人手在月台及列車上檢查車票,被檢查到的人,需要向檢查人員出示票據或路路通卡,檢查人員會用電子讀取器檢查路路通卡繳費情況。

如果發現乘客沒有支付車票,首月內會發出警告,其後再沒有支付車票的話,成人將被罰款75元,最高罰款120元;未成年人將被罰款55元,最高罰款60元;低收入人士可以社區服務代替罰款。

