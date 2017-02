By

【KTSF 梁秋玉報導】

灣區捷運計劃透過增加汽車過橋費來籌集額外15億元,用於購買捷運新列車。如果計劃獲得通過,將於2018年讓選民公投。

據舊金山記事報報導,灣區捷運以及一些交通機構都希望透過增加灣區七座大橋的過橋費1美元至3美元,打算籌集到10億元的額外收入,用於購買306輛捷運新列車。而調漲的過橋費中並不包括金門大橋。

如果計劃獲得通過,按最高調漲額計算,每輛車每次的過橋費將高達9美元。

捷運表示,選民去年通過的35億元公債,並不包括購買新列車的16億元,即使增加過橋費,資金仍然短缺6億元。

