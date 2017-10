非裔漢疑捷運列車上打劫女子 警發照追緝

By

灣區捷運(BART)警方正呼籲公眾協助找尋一名劫案疑犯,他涉嫌上月在列車上打劫一名女子。

事發於9月11日早上9時半左右,當時乘搭Fremont線列車的一名女子,在列車駛至Hayward站至South Hayward站之間時被打劫。

疑犯被指向受害女子出示一枝疑似黑色半自動手槍,然後搶走她的手袋,再在South Hayward站下車,受害女子在事故中沒有受傷。

警方翌日發出一張疑犯照片,希望公眾能協助破案,之後有人提供線報,指疑犯是37歲非洲裔男子Fredachi Stone,身高5呎9吋,重約187磅。

疑犯沒有登記住址,但活躍於奧克蘭市81街一帶。

任何人如知悉其下落,請盡快與灣區捷運警方聯絡,電話:(510) 464-7040,或聯絡Krehbiel探員,電話:(510) 464-7053,電郵: rkrehbi@bart.gov,匿名舉報熱線:(510) 464-7011。

