非裔漢疑捷運列車上打劫女子 警發照追緝

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灣區捷運（BART）警方正呼籲公眾協助找尋一名劫案疑犯，他涉嫌上月在列車上打劫一名女子。

事發於9月11日早上9時半左右，當時乘搭Fremont線列車的一名女子，在列車駛至Hayward站至South Hayward站之間時被打劫。

疑犯被指向受害女子出示一枝疑似黑色半自動手槍，然後搶走她的手袋，再在South Hayward站下車，受害女子在事故中沒有受傷。

警方翌日發出一張疑犯照片，希望公眾能協助破案，之後有人提供線報，指疑犯是37歲非洲裔男子Fredachi Stone，身高5呎9吋，重約187磅。

疑犯沒有登記住址，但活躍於奧克蘭市81街一帶。

任何人如知悉其下落，請盡快與灣區捷運警方聯絡，電話：(510) 464-7040，或聯絡Krehbiel探員，電話：(510) 464-7053，電郵： rkrehbi@bart.gov，匿名舉報熱線：(510) 464-7011。

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