灣區捷運女乘客收打劫字條 警方發照緝女疑犯

【KTSF 江良慧報導】

灣區捷運(BART)週六發生一宗離奇的企圖劫案,一名女乘客說,坐在她後面的人,遞上字條威脅她交出手機和錢包,因為正用兩支手槍指向她,當局在週一下午公佈女疑犯照片。

警方發放女疑犯的照片,懷疑她日前向另一名乘客遞上字條,恐嚇對方有兩支槍指著她,要她把錢包和手機交向身後,但就不可以回頭。

捷運警察局長Lance Haight說,首次有人如此犯案,他擔任捷運警察19年,從未見過這種事,用字條打劫是很不尋常的犯案手。

受害女事主Julie Dragland說:”我害怕極了,但之後開始想,有人真的會為了手機和錢包開槍嗎?”‘

Dragland並沒有照做,而是扮癲癇發作,吸引其他乘客注意,與此同時,意圖打劫她的人就站起來,在Powell街站落車,警方之後在站內搜查,但沒有發現。

