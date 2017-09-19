灣區捷運女乘客收打劫字條 警方發照緝女疑犯

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【KTSF 江良慧報導】

灣區捷運（BART）週六發生一宗離奇的企圖劫案，一名女乘客說，坐在她後面的人，遞上字條威脅她交出手機和錢包，因為正用兩支手槍指向她，當局在週一下午公佈女疑犯照片。

警方發放女疑犯的照片，懷疑她日前向另一名乘客遞上字條，恐嚇對方有兩支槍指著她，要她把錢包和手機交向身後，但就不可以回頭。

捷運警察局長Lance Haight說，首次有人如此犯案，他擔任捷運警察19年，從未見過這種事，用字條打劫是很不尋常的犯案手。

受害女事主Julie Dragland說：”我害怕極了，但之後開始想，有人真的會為了手機和錢包開槍嗎？”‘

Dragland並沒有照做，而是扮癲癇發作，吸引其他乘客注意，與此同時，意圖打劫她的人就站起來，在Powell街站落車，警方之後在站內搜查，但沒有發現。

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