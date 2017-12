By

【KTSF 歐志洲報導】

灣區捷運(BART)雖然會在大除夕夜當晚延長服務,疏導外出度歲的人潮,不過BART亦宣佈在本星期餘下的上班日會減少班次。

捷運表示,根據過往紀錄,靠近聖誕節及元旦日假期的上班日,乘車的人會明顯減少,因此由週三起至週五會減少班次。

早上時段由北Concord及Pleasant Hill開出至東灣Pittsburg/Bay Point的列車會取消,而在繁忙時段會維持10至15分鐘一班車。

想知道確實的行車時間表,捷運建議市民可以上網查詢。

