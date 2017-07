By

今年首6個月,在灣區捷運(BART)發生的強姦案和性侵案急增,捷運警察局長Carlos Rojas指情況令人不安,但公眾不應反應過激。

聯邦調查局的數據顯示,今年上半年,在捷運站發生7宗強姦案,以及28宗性侵案,相比往年案件數量要多。

捷運警察局長說,雖然大多數案件都發生在東灣的捷運站,但並無證據顯示,這些案件有關聯,部分強姦案的疑犯已被捕。

