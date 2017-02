By

【KTSF 陳嘉琪報導】

灣區捷運警方正在調查一宗在東灣 MacArthur 車站發生的疑似非禮案,呼籲公眾提供線索。

捷運警方在社交媒體上公開疑似涉案男子的照片,而這些照片是由案中的女事主拍攝及提供。

捷運透露,女事主聲稱上星期六晚上9時在 MacArther 車站月台候車時,被相片中男子用手搭著她的肩膀,男子其後更順著她的背部向下摸,並跟著她上車及落車。

女事主亦指,當日即時有向車站職員匯報,但對方卻表示,不值得報案,最後事主於本星期一向捷運警方報案。

任何見過這名男子的人請致電 (510)-464-7000 與警方聯絡。

