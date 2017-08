灣區捷運治安響警號 週六多個車站發生搶劫偷車案

By

【KTSF】

灣區捷運(BART)週六多個車站發生搶劫和偷車案,乘客搭乘捷運列車時,務必要提高警覺。

在週六早上8時04分,有受害人報稱在舊金山Embarcadero站被人搶去iPhone 6 Plus手提電話。

疑犯被指年約25至30歲,深膚色,身穿深色衣物,得手後向著Market街夾Spear街方向逃走。

至早上10時40分左右,有警員在東灣Hayward站看到一名劫案疑犯在奔逃,立即上前追截。

疑犯見狀丟掉搶走的手提電話,最後成功逃脫,手提電話已物歸原主。

疑犯被指是非洲裔少年,身高約5呎5吋,身材瘦削,身穿外套和深色長褲。

下午3時半左右,有受害人在東灣Coliseum站報稱在列車上被人搶走錢包和手提電話。

疑犯被指是非洲裔,曲髮,案發時非常大汗,身穿黑色外套,可能是皮外套,黑色上衣,目前仍然在逃。

至傍晚6時左右,另一名受害人報稱乘搭佛利蒙線(Fremont)的列車時,在列車駛至19街和MacArthur大道時,被人從手袋偷走90元現金,她說看不到疑犯從她手袋偷走現金。

另外在Pittsburg/Bay Point站,有受害人在晚上8時25分報稱在停車場講電話時,突然被人搶去手提電話。

疑犯被指是一名年輕非洲裔女子,身穿深色上衣,攜有背包,得手後向著Bailey路方向成功逃脫。

另外在週六,分別有兩輛汽車在兩個車站被人偷去。

其中一輛是1999年福特汽車,在Pleasant Hill站被人偷去,另一輛是1996年豐田Camry汽車,在Richmond站被人偷去。

