By

【KTSF】

來自東灣列治文市的一名男子,週六早上在灣區捷運(BART)Hayward站涉嫌沒買車票乘車,被發現後竟發惡襲擊捷運警員,涉案男子已被捕。

事發於早上10時10分左右,49歲男子Mark Stewart涉嫌沒買車票乘車,被發現後,他被指向捷運警員報上假名,而且拒捕,兼打向一名捷運警員。

涉案男子已被頒令不准乘搭捷運一段時間,他目前在縣監獄扣查。

捷運當局近日正加緊取締不付費乘車的乘客,捷運稱每年因此損失數千萬收入。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。