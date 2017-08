灣區捷運劫案頻生 兩賊人Ashby站毆劫受害人（視頻）

By

【KTSF 吳宇斌報導】

灣區捷運(BART)車站又發生搶劫案,兩個賊人在東灣柏克萊市Ashby運站停車場毆打受害人,並搶走他身上的財物。

上週四晚9點半,柏克萊市Ashby捷運站的停車場,兩名匪徒從後面襲擊男事主,事主倒地後,匪徒繼續拳打腳踢,最後賊人奪去受害人的背包、錢包和手錶之後逃去。

受害人面部和頭部受傷,要送院治療,警方相信兩名疑犯和同一段時間在附近發生的一宗劫案有關。

根據警方描述,兩名疑犯都是非裔男子,20多歲,身高5呎8吋到5呎10吋,當時身穿黑色衣服,其中一名長髮及肩,警方正在調查案件。

另一方面,捷運警方上週一在東灣奧克蘭市(屋崙)逮捕了一名柏克萊居民,他涉嫌與早前3宗襲擊捷運乘客案件有關。

東灣時報的報導指出,被告面對3項使用致命武器襲擊他人的嚴重罪名,以及一項毆打捷運乘客的輕罪。

