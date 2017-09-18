灣區捷運女乘客接獲搶劫字條 扮癲癇發作智退賊匪

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【KTSF 崔凱橋報導】

一名女子在上星期六乘坐灣區捷運（BART）的時候，報稱有人遞上字條威脅，表示正用手槍指向她，要求她交出錢包及電話。

警方表示，上星期六大約下午4時51分，女受害者Julie Dragland乘坐開往東灣Dublin的列車時，有人向她遞上字條威脅。

紙條上寫著：”現在有兩支槍在指向你，如果你想保命，便立刻交出你的錢包及手機，不要回頭看。”

女受害人看到紙條後，沒有回頭，不過決定上演一場戲。

Dragland說：”我假裝癲癇發作，假裝我將要暈倒，不能控制自己，我當時很害怕，所以假裝，我開始顫抖並倒向左邊車廂中的乘客，開始留意到我的舉動，大家都關心我的情況。”

Dragland隨後向警方聲稱，疑犯見事敗後便下車，但她看不清楚誰恐嚇她，但隱約看到是一名拖著行李箱的年長白人女子。

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