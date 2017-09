灣區捷運女乘客接獲搶劫字條 扮癲癇發作智退賊匪

By

【KTSF 崔凱橋報導】

一名女子在上星期六乘坐灣區捷運(BART)的時候,報稱有人遞上字條威脅,表示正用手槍指向她,要求她交出錢包及電話。

警方表示,上星期六大約下午4時51分,女受害者Julie Dragland乘坐開往東灣Dublin的列車時,有人向她遞上字條威脅。

紙條上寫著:”現在有兩支槍在指向你,如果你想保命,便立刻交出你的錢包及手機,不要回頭看。”

女受害人看到紙條後,沒有回頭,不過決定上演一場戲。

Dragland說:”我假裝癲癇發作,假裝我將要暈倒,不能控制自己,我當時很害怕,所以假裝,我開始顫抖並倒向左邊車廂中的乘客,開始留意到我的舉動,大家都關心我的情況。”

Dragland隨後向警方聲稱,疑犯見事敗後便下車,但她看不清楚誰恐嚇她,但隱約看到是一名拖著行李箱的年長白人女子。

