By

【KTSF 梁秋玉報導】

灣區捷運(BART)因為要進行大規模基礎設施更新工程,計劃將平日清晨第一班列車的出發時間延後一小時,以提高工程效率,預計將有兩千多名乘客因此受影響。

捷運計劃在今年稍後,將目前週一至週五的首發列車,由清晨4點延後至5點,原本坐首班車的乘客,可能要改乘巴士或自己開車。

當局也在考慮其它替代方案,例如提供接駁巴士等。

去年11月選民通過35億元公債,同意對已有45年的老舊捷運系統進行大規模更新工程,為期10年,目前工程已啟動。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。