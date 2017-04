By

【KTSF 崔凱橋報導】

灣區捷運(BART)表示,由於有不少乘客逃票,導致公司每年損失至少數百萬車費收入。

BART發言人表示,透過視像錄影及現場觀察後,計算出BART公司一年因乘客逃票而損失至少900至1,900萬的車費收入。

數據更顯示,每天有多達22,000人逃票。

因此BART正考慮撥款300萬計劃增派人手,在捷運內隨機抽查乘客的車票或月票,如果發現乘客沒有支付車票,會發出警告或罰款,並希望計劃能幫助BART收補至少800至1,100萬因逃票而損失的車費。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。